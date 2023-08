Das Horoskop für den Fische-Vollmond am 31.08.2023: Sternzeichen Zwillinge

Lieber Zwilling, Sie sind ein wahres Energiebündel. Doch dadurch verlieren Sie sich manchmal im Alltag und vergessen, was wirklich zählt. Der Fische-Vollmond am Donnerstag rückt den Fokus endlich wieder auf das Wesentliche. Seine feinen Schwingungen lassen Sie deutlich spüren, dass es Zeit ist, Ihr Glück in den Mittelpunkt zu stellen – auch wenn dies nicht alle in Ihrem Umfeld zufrieden macht. Glücksplanet Jupiter steht bereit, Ihr Leben neu zu ordnen. Nutzen Sie seine Hilfe, wenn er Ihnen wertvolle Kontakte vermittelt. Konzentrieren Sie sich in den kommenden Wochen klar auf Ihre Karriere oder ein anderes Ziel, um Ihre Träume zu verwirklichen. Dank der Sternenpower erreichen Sie schneller als gedacht das Glück, nach dem Sie sich sehnen.