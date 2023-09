Das Horoskop zur Sonne-Neptun-Opposition am 19.09.2023: Diese Konstellation kann unser Leben verändern!

Am Samstag, 23.09.2023, wandert die Sonne in die Waage: Feiern Sie die Liebe und das Leben! Samstag ist der Tag der Venus, und das nicht ohne Grund! Die Sonne tritt in das Zeichen der Waage ein und bringt eine Flut von Liebe und Harmonie in Ihr Leben. Überlegen Sie, wo es in Ihrem Leben an Ausgeglichenheit fehlt.

Reflektieren Sie darüber, was in Ihrem Leben gut läuft und wovon Sie gerne mehr haben möchten in der Zukunft. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit bewusst auf das, was Sie gerade stärkt. Ihre Seele braucht Nahrung: Gönnen Sie sich heute ein bisschen Kunst und Kultur und suchen Sie die Gegenwart von Menschen, die Ihnen guttun. Es wird Zeit, die Enttäuschungen hinter sich zu lassen und die Zukunft zu feiern. Verbringen Sie den Tag mit den Menschen und den Dingen, die Sie lieben und die Ihre Welt schöner machen.

Ihr kosmischer Fahrplan für eine triumphale Woche steht fest! Lesen Sie jetzt das Horoskop zur Sonne-Neptun-Opposition für Ihr Sternzeichen.