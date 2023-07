Das magische Aura-Horoskop ab 17. Juli 2023: Sternzeichen Jungfrau

Spontane Hingabe ist nicht wirklich Ihr Ding, liebe Jungfrau. Dafür sind Sie viel zu vernünftig und pragmatisch. Doch jetzt, da der leidenschaftliche Mars durch Ihr Zeichen reist, fordert Sie dies dazu auf, sich nicht länger zu verstellen. Er ermutigt Sie nun auch Ihre großen Träume in die Tat umzusetzen – und dies auf allen Ebenen. Hinzu kommt: Ihr Herrscher Merkur befindet sich gerade gemeinsam mit Liebesgöttin Venus im lebensfrohen Löwen und lässt sich gerne auf ungewöhnliche Angebote ein. All das und das Sonne/Neptun Trigon am Donnerstag lässt Sie Ihre angeborene Zurückhaltung gern vergessen. Aus Unverbindlichkeit kann so schnell viel mehr entstehen.

Ihr Aura-Motto: Ich gebe mich meinen Gefühlen hin und bade in Liebe.