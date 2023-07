Das magische Aura-Horoskop ab 17. Juli 2023: Sternzeichen Krebs

Es ist nur wenige Wochen her, dass Liebesgöttin Venus durch Ihr Zeichen reiste und Ihre romantische Seele in einen wahrhaften Rausch der Gefühle versetzte. Seither spüren Sie deutlich - hinter jeder Ecke könnte das Glück warten, könnte der Mensch Ihnen begegnen, mit dem Sie den Rest Ihres Lebens verbringen wollen. Tatsächlich haben Sie diese Woche – Dank IHREM Neumond am Montag und dem zarten Sonne/Neptun-Trigon – beste Voraussetzungen, um Liebesträume wahr werden zu lassen. Bleiben Sie hoffnungsvoll romantisch – genau so kommen Sie zum Ziel. Nutzen Sie die besondere Aura dieser Woche und gehen Sie auf die Person zu, die Ihr Herz berührt.

Ihr Aura-Motto: Ich bin fest verankert im Hier und Jetzt und erlaube mir dennoch große Träume.