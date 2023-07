Das magische Aura-Horoskop ab 17. Juli 2023: Sternzeichen Löwe

Kurz vor Ihrer Geburtstagszeit, lieber Löwe, wird Ihr Herz durch den gefühlsintensiven Krebs-Neumond am Montag neu belebt. Dass der flirtlustige Merkur und die feurige Venus gerade Ihr Zeichen beehren, stärkt Ihre Bereitschaft für jedweden Neubeginn zusätzlich. Genießen Sie die lockere Wochenstimmung und lassen Sie sich vom Sonne-Neptun-Trigon am Donnerstag zu neuen Taten inspirieren. Freuen Sie sich auf die Begegnung mit neuen Menschen – oder auf aufregende Zweisamkeit mit Ihrer oder Ihrem Liebsten. Seien Sie ehrlich zu sich selbst und hören Sie auf Ihr Bauchgefühl: Wenn dann die Sonne am Sonntag in Ihr Zeichen reist, steht fest, wer Sie durch Ihr neuen Lebensjahr begleitet.

Ihr Aura-Motto: Selbstliebe macht mich unwiderstehlich.