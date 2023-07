Das magische Aura-Horoskop ab 17. Juli 2023: Sternzeichen Schütze

Die Liebe ist in der letzten Zeit in Ihrem Leben etwas zu kurz gekommen? Tatsächlich war es für Sie nicht immer leicht, sich aus dem Alltagseinerlei zu lösen und mehr Energie in das Befeuern Ihres Beziehungslebens zu stecken. Jetzt schenken Ihnen der romantische Krebs-Neumond und das Sonne/Neptun-Trigon wieder mehr Besinnung auf das, was wirklich im Leben zählt. Auch Merkur und Venus geben ihr Bestes und reaktiveren Ihre Abenteuerlust. Sie ermutigen Sie dazu, in der anstehenden Woche im Job kürzerzutreten und mit Ihrem liebsten Menschen mehr Quality-Time zu erleben. Schnell ist die Vertrautheit zwischen Ihnen wieder hergestellt und gemeinsame Pläne geschmiedet.

Ihr Aura-Motto: Ich lasse meine Liebe in Herzensprojekte fließen.