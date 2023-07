Das magische Aura-Horoskop ab 17. Juli 2023: Sternzeichen Wassermann

In der Löwezeit ist für Sie, lieber Wassermann, das Thema Verbindlichkeit angesagt. Der Sommer will Sie nicht nur geistig, sondern auch seelisch für jemanden brennen sehen – das bereitet Ihrem unabhängigen Wesen stets erneut Probleme. Doch dieses Jahr unterstützen Sie Frau Venus und Merkur dabei, sich dieser Aufgabe zu stellen. Nun bringt Ihnen auch noch das Sonne/Neptun-Trigon die Woche über spannende neue Begegnungen ins Haus. Anstatt sich festgefahren zu fühlen, wird Ihre Experimentierfreudigkeit unterstützt. Genießen Sie das, was sich daraus ergibt. Doch vergessen Sie nicht: Was immer jetzt bezüglich Partnerschaft geschieht, wird langfristig Ihr Liebesleben prägen.

Ihr Aura-Motto: Ich sprühe vor Energie und positiver Lebensfreude.