Ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen. Darum ist das tägliche Mond-Mantra so hilfreich.

Das Mond-Mantra vom 24. bis 30. April 2023

Mit dem täglichen Mond-Mantra haben Sie die Möglichkeit, sich bewusst auf die Energien des Mondes zu konzentrieren und diese für sich zu nutzen. Somit lässt sich das Beste aus jedem Tag machen!

Sie können sich Ihr Mantra laut oder in Gedanken vorsagen, das können Sie handhaben, wie Sie möchten. Manchmal hilft es auch, sich sein Mond-Mantra aufzuschreiben und die Notiz den Tag über bei sich zu haben als greifbare Erinnerung.

Tipp: Herrscht ein Vollmond oder Neumond, dann kombinieren Sie Ihr Mond-Mantra des Tages in diesem Fall mit einem Neumond-Ritual oder einem Vollmond-Ritual. Somit lässt sich die Kraft des Mondes am besten nutzen.

Montag, 24. April 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, du weißt Rat, wenn alle anderen keinen Ausweg mehr sehen. Ich werde ganz bestimmt auf dich hören.

Dienstag, 25. April 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich verspreche dir, dass ich mir die Meinungen der anderen anhöre. Vielleicht ist was Brauchbares dabei.

Mittwoch, 26. April 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, bitte hilf mir dabei, mich verständlich zu erklären. Ich schweife nämlich gern mal ab, was andere nerven könnte.

Donnerstag, 27. April 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, manchmal will ich etwas so sehr, dass ich keine Rücksicht auf Verluste nehme. Ich verspreche, mich zu bessern.

Freitag, 28. April 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich will mich für Menschen einsetzen, die es schlechter haben und die schwächer sind als ich. Bitte hilf mir dabei.

Samstag, 29. April 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich hab zwar viel zu tun, aber ich wünsche mir trotzdem oft noch mehr Verantwortung. Es wäre toll, wenn sich da was ändert.

Sonntag, 30. April 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, danke für die Geduld und die Gelassenheit, die du mir schenkst. Wäre doch nur jeden Tag alles so einfach.

