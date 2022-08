Das magische Sternschnuppen-Horoskop für 12. August 2022: Jetzt werden Wünsche wirklich wahr

In der Nacht auf den 13. August 2022 können wir am Himmel den Höhepunkt eines himmlischen Spektakels beobachten: den Strom der Perseiden. Sehr helle Sternschnuppen regnen aus dem Sternbild des Perseus wie Feuerkugeln. Dieses jährlich wiederkehrende Ereignis hat die Menschen schon immer berührt. Weil es in die Nähe des Tages des Heiligen fällt, wurden die fallenden Sterne auch Laurentiustränen genannt. Tatsächlich sah man in ihnen nicht nur ein Naturschauspiel, sondern auch ein ungünstiges Omen …

Was sind die Perseiden?

Die Naturwissenschaft erklärt das Phänomen des Sternschnuppenschwarms so: kleine Gesteinskörnchen stoßen mit der Erde zusammen und verglühen in der Atmosphäre. Gelegentlich erscheinen besonders viele Sternschnuppen, so wie in der Zeit vom 17. Juli bis zum 24. August. Dann kreuzt die Erde die Staubspur eines Kometen, und zwar 109P/Swift-Tuttle, dessen Wiederkehr im Jahre 2126 erwartet wird.

Bei seinem letzten Besuch hat er winzige Bruchstücke im Sonnensystem hinterlassen. Diese Partikel treffen auf die Atmosphäre unserer Erde und verglühen. Wir sehen sie als Sternschnuppen, die Perseiden genannt werden, weil sie immer im Sternbild des Perseus erscheinen. Schon vor etwa 2000 Jahren wurde ihr Erscheinen im alten China beschrieben. Sie gehören zu den eindrucksvollsten Sternschnuppenschwärmen. Bei guten Beobachtungsbedingungen können wir zur Zeit des Maximums in der Nacht auf den 13. August bis zu 120 Sternschnuppen in der Stunde sehen!

Die beste Zeit, um die Perseiden zu beobachten ist zwischen 2 und 4 Uhr nachts. Es lohnt sich also die Nacht durchzumachen.

Sternzeichen und ihre Planeten: So wirkt Ihr Herrscherplanet

Die astrologische Bedeutung der Sternschnuppen

Was aber bedeuten Sternschnuppen astrologisch? Volkstümlich werden sie positiv bewertet. Jeder kennt den Brauch, sich etwas zu wünschen, wenn man zufällig einen fallenden Stern sieht. Dann soll man schnell die Augen schließen und den Wunsch innerlich aufsagen.

Viele sagen, dass man der*die Einzige gewesen sein muss, der die Sternschnuppe gesehen hat und dass man niemandem von dem Wunsch erzählen darf. Sonst geht er nicht in Erfüllung. In manchen Gegenden stellt man sich vor, dass der Stern auf die Erde fällt. Dort sei dann ein Schatz zu finden. Im Märchen vom Sterntaler wird dieser Gedanke aufgenommen. Natürlich wusste man in früheren Zeiten nichts von Kometenstaub. Man fand eine andere Erklärung.

Das Wort „Schnuppe“ steht ursprünglich für das verkohlte Dochtende einer Kerze. So glaubte man, dass Sternschnuppen herabfallende Dochtstücke seien, weil die Engel die Himmelskerzen putzen. Wer eine Sternschnuppe sieht, beobachtet also gerade die Engel bei der Arbeit. Und dies galt als Zeichen für göttlichen Beistand.

Aber nicht überall sieht man Sternschnuppen positiv. In der Mongolei sieht man in den Lichtern die Seelen der Verstorbenen, die sich gerade auf den Weg ins Jenseits machen. Diese zu beobachten, bringe Unglück. Auf den indischen Andamanen-Inseln sieht man in den fallenden Sternen sogar Waldgeister, die nachts Jagd auf Menschen machen … Einige Völker Nordamerikas fürchten Sternschnuppen als Krankheitsboten.

Doch in unserer Kultur überwiegt die positive Bedeutung. Uns so können wir sagen, dass besonders diese Nacht auf den 13. August die lange Nacht der Wunscherfüllung für die Sternzeichen sein kann!

Wie Sternschnuppen, Mond und Neptun neues Glück in Ihr Leben bringen und wie Sie in dieser Nacht Ihre großen Wünsche an die Sterne richten können, erfahren Sie hier im magischen Sternschnuppen-Horoskop für den 12. August 2022.

Zum Weiterlesen:

Artikel und Social Media: Getty Images/Samuel de Roman