Das Mantra des Jahres 2024 für das Sternzeichen Stier

"Ich will alles so nehmen, wie es kommt, und mich daran erfreuen."

Geborgen und in Sicherheit fühlen Sie sich am wohlsten, lieber Stier. Wichtig ist, dass Sie im Sonnen-Jahr auch lernen, das Positive in Veränderungen zu sehen. Erfreuen Sie sich an den schönen Dingen, die 2024 für Sie bereithält.

Artikelbild und Social Media: Collage mit RomoloTavani / iStock und Astrowoche.de