Das Merkur-Horoskop ab 29. Juli 2023: Jetzt beginnt die Zeit der goldenen Tage!

Nun, da kommt jetzt die zweite relevante Merkur-Konstellation der Woche ins Spiel: Am Donnerstag, 27. Juli 2023, lehnen sich Merkur und Venus in Konjunktion eng aneinander an.

Und wir stürzen prompt vom einem Extrem ins andere: Plötzlich wischen wir alle unsere Ängste und Sorgen beiseite und fragen uns: Was sollen denn diese ewigen Ängste, was soll all diese Grübelei, was sollen diese Sorgen um die Zukunft? Das bringt uns doch eigentlich überhaupt nicht weiter. Genießen wir das Hier und Jetzt, das Leben ist schön! Und schon vergessen wir, dass wir ja alle momentan ein bisschen knapp im Geldbeutel sind. Aber Vorsicht bitte, jetzt bloß nicht vor lauter vermeintlicher Lebenslust in einen Kaufrausch verfallen.

Und auch vor einem Sie plötzlich überkommenden „Liebesrausch” seien Sie gewarnt, liebe Leserinnen und Leser! Unter diesem Merkur-Venus-Aspekt malt man sich die Dinge des Herzens manchmal viel zu schön. Man will nicht zurückblicken und auch nicht nach vorne. Man fällt sich voller Euphorie in die Arme und sagt: „Lass uns für immer zusammenbleiben, lass uns heiraten, lass uns Kinder bekommen, wird schon alles gut gehen ...“ Wunderschön, wenn das gut geht.

Aber überschäumende Gefühle sind jetzt kein guter Ratgeber. Und vorschnelle Entscheidungen könnten schon sehr bald bittere Reue nach sich ziehen.

Dennoch: Überall dort, wo die Liebe schon in unseren Herzen ist, sollten wir sie unter diesem Merkur-Venus-Aspekt festhalten, ganz ganz fest. Dann wird diese Liebe in Ruhe reifen, tiefer und tiefer werden und ihren Glanz über unserem Leben erstrahlen lassen.