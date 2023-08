Das Neumond-Horoskop ab 16. August 2023: Sternzeichen Fische

Eigentlich leben Sie für die Sehnsucht und geben sich am liebsten gefühlvollen Tagträumen hin. Doch in der Löwe-Zeit wachen Sie auf und spornen sich selbst zu Hochleistungen an. Auch dieses Jahr unterstützt Sie der vitalisierende Löwe-Neumond zusätzlich. Während andere Menschen um Sie herum ins Faulenzen geraten, können Sie all die Dinge ordnen und strukturieren, die Sie in den letzten Monaten davon abgehalten haben, Ihr volles Potenzial erfolgreich zu leben. Was Sie diese Woche – besonders am Mittwoch – in Sachen Selbstverwirklichung in Gang setzen, wird sich langfristig erfüllen. Also, was ist Ihr größter Wunsch und der erste konkrete Schritt Richtung Verwirklichung?

Ihr Neumond-Mantra lautet: „Ich verankere jetzt meine Träume in der Realität.“