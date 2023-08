Das Neumond-Horoskop ab 16. August 2023: Sternzeichen Jungfrau

Gern werden Sie als pragmatisch und vorsichtig beschrieben – nur wenige rechnen damit, dass Sie sich in Wettbewerben – sei es in der Liebe oder im Beruf – an die Spitze setzen. Doch jetzt, da Ihr Herrscher Merkur zusammen mit dem kraftvollen Mars durch Ihr Zeichen reist, laufen Sie zu ungeahnten Höhenflügen auf. Auch der Einfluss des erdenden Saturns verhilft Ihnen zu besonders viel Durchsetzungskraft und Ausdrucksfähigkeit, vor allem in der Wochenmitte. Nutzen Sie die Macht des anstehenden Löwe- Neumonds, um sich bei Ihren Vorgesetzten für eine wichtige Position ins Spiel zu bringen – oder um Ihren Lieblingsmenschen auf sich aufmerksam zu machen.

Ihr Neumond-Mantra lautet: „Meine Leidenschaft treibt mich zu Höchstleistungen an.“