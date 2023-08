Das Neumond-Horoskop ab 16. August 2023: Sternzeichen Schütze

Eigentlich könnte alles ruhig und angenehm für Sie sein. Die liebliche Venus reist gemeinsam mit der Sonne durch den energetisierenden Löwen, Ihr Herrscher Jupiter chillt im Stier. Doch am Montag wird klar, dass Ihre Bemühungen um mehr Harmonie in Liebesdingen zum Scheitern verurteilt sind. Ihr Gegenüber zieht eben nicht am selben Strang wie Sie. Gott sei Dank bringt der Löwe-Neumond bereits am Mittwoch frischen Wind in Ihr Beziehungsleben. Atmen Sie gemeinsam tief durch, zeigen Sie Wertschätzung für die Sichtweise Ihrer Liebsten und setzen Sie dann noch einmal zu konstruktiven Gesprächen an. Nun können Sie zu beidseitig befriedigenden Ergebnissen kommen.

Ihr Neumond-Mantra lautet: „Ich respektiere die Grenzen meines Gegenübers ebenso wie meine eigenen.“