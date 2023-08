Das Neumond-Horoskop ab 16. August 2023: Sternzeichen Skorpion

Nicht nur in der Liebe, sondern auch in Sachen Karriere sind Verbindlichkeit und Authentizität unverzichtbar. Dafür sind Sie bereit, Ihre persönlichen Ambitionen hintanzustellen und auf einiges zu verzichten. Doch der Montag bringt ans Licht, dass das nicht immer die beste Strategie für Ihr Lebensglück ist. Während Sie um des lieben Friedens Willen oft zurückstecken, haben andere die Gunst der Stunde genutzt und sind an Ihnen vorbeigezogen. Das lässt bei Ihnen einige Reue darüber aufkommen, wichtige Karrierechancen verpasst zu haben. Gott sei Dank unterstützt Sie der Löwe-Neumond dabei, sich wieder äußerst vorteilhaft ins Spiel zu bringen. Also: Attacke los!

Ihr Neumond-Mantra lautet: „Ich glaube fest an mich und setze mich für meine Ziele ein!“