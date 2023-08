Das Neumond-Horoskop ab 16. August 2023: Sternzeichen Waage

Liebe und Partnerschaft – auf dieses Thema, liebe Waage, haben Sie wahrlich ein Abo. Auch diese Woche kreisen Ihre Gedanken häufig darum, warum Ihnen das perfekte Glück in Liebesdingen in letzter Zeit verwehrt wurde. Gerade zum Wochenanfang brechen die anspruchsvollen Konstellationen zwischen Mond, Neptun und Pluto erst vor kurzem verheilte Wunden schmerzlich wieder auf. Doch die Kraft des magischen Löwe-Neumonds im Verbund mit der stolzen Löwe-Venus zeigt Ihnen bereits am Dienstag, wie Sie sie heilen und endgültig schließen können. Der Kosmos ist bereit für einen Neuanfang in Liebesdingen – sind Sie es auch?

Ihr Neumond-Mantra lautet: „Ich erkenne, wen ich wirklich an meiner Seite brauche, und richte mich darauf aus.“