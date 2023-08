Das Neumond-Horoskop ab 16. August 2023: Sternzeichen Krebs

Der Wochenauftakt ist für Sie, lieber Krebs, alles andere als angenehm. Ihr Bedürfnis nach Harmonie, gesteigert durch den sich anbahnenden Neumond, wird durch böse Worte gestört. Streit liegt in der Luft und es ist nur allzu deutlich, dass Menschen in Ihrem beruflichen Umfeld es eigentlich nicht besonders gut mit Ihnen meinen. Lassen Sie sich bloß nicht einreden, dass Sie der Grund der Konflikte sind. Vielmehr spüren Ihre Neider, dass Sie kurz davor sind, sie dank Ihres Talents und Ihres Fleißes zu überflügeln. Der Löwe-Neumond am Mittwoch hilft Ihnen, Ihre beruflichen Ambitionen endlich zu verwirklichen. Seien Sie tapfer, kommen Sie in Ihre Kraft und ergreifen Sie diese Chance.

Ihr Neumond-Mantra: „Ich zeige mutig, zu was ich fähig bin.“