Das Neumond-Horoskop ab 18. Juni 2023: Sternzeichen Jungfrau

Voller Vorsicht und Bedacht – so, liebe Jungfrau, gehen Sie gern an die Herausforderungen des Lebens heran. Dies hilft Ihnen, auch in den hitzigsten Streitmomenten besonnen und klar zu bleiben. Natürlich gilt dies besonders jetzt, da Ihr weiser Herrscher Merkur durch das gewitzte Zwillinge-Zeichen reist und der klarsichtige Neumond in dem luftigen Zeichen ins Haus steht. Nun erkennen Sie plötzlich sehr deutlich, wer Sie wirklich unterstützt und wer einfach nur von Ihnen profitieren will. Auch wenn es wehtut – ein baldiges, klärendes Gespräch steht jetzt an – und kann so manche verfahrene Situation ins Positive wenden. Sprechen Sie sich also offen aus, Sie werden es nicht bereuen.

Ihr Mantra: Mutig stelle ich mich unangenehmen Wahrheiten!