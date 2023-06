Das Neumond-Horoskop ab 18. Juni 2023: Sternzeichen Krebs

Gerade kreisten Ihre Gedanken, lieber Krebs, viel um das Familienleben. Es ist Ihnen nur allzu vertraut: Die Opfer, die Sie für Ihre Liebsten leisten, werden nicht wahrgenommen und geschätzt. Schlimmer noch: Die Schuld an den Lieblosigkeiten Ihres Partners oder Ihrer Partnerin werden Ihnen in die Schuhe geschoben. Ihr Verhalten, so wird behauptet, sei der Grund für zu wenig Zuneigung. Nutzen Sie daher die Macht des Zwillinge-Neumonds und setzen Sie auf Neuanfang: Machen Sie Ihrem Herzen Luft! Sprechen Sie mutig aus, was Ihnen an der jetzigen Situation missfällt. Je klarer Sie Ihren Unmut bekunden, umso schneller erkennen Sie, ob Ihr Umfeld eine weitere Chance verdient.

Ihr Mantra: Ich nehme mich und meine Bedürfnisse ernst.