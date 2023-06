Das Neumond-Horoskop ab 18. Juni 2023: Sternzeichen Löwe

Ihr Zeichen, lieber Löwe, steht für Lebensfreude und Genuss. Doch in letzter Zeit haben Sie wenig davon erfahren. Private und berufliche Streitigkeiten haben Sie ganz schön mürbe gemacht. Dass Venus und Mars gerade Ihr Zeichen besuchen, verschärft nun die angespannte Situation. Am Wochenende bietet dann der Zwillinge-Neumond die Chance, die Luft endlich zu bereinigen. Beweisen Sie Ihren feurigen Mut und sagen Sie Ihrem Umfeld, was Sache ist. Da draußen sind Menschen, die Ihre Gefühle akzeptieren und eine neue Ebene mit Ihnen finden wollen. Halten Sie sich an diese und lassen Sie die, die Ihnen Optimismus und Lebenskraft rauben, endgültig ziehen.

Ihr Mantra: Ich stelle mich meiner partnerschaftlichen Herausforderung.