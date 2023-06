Das Neumond-Horoskop ab 18. Juni 2023: Sternzeichen Skorpion

Sie, lieber Skorpion, wissen nur allzu gut, wenn etwas in Ihrem Umfeld nicht stimmt. Schließlich gehen Sie sowieso äußerst vorsichtig – böse Zungen würden gar sagen misstrauisch – durch die Welt. In der Vergangenheit hat Ihnen das nicht nur Glück beschert. Doch wenn nun der frohgemute Zwillinge-Neumond ansteht, bietet sich Ihnen eine großartige Chance, mehr von sich zu offenbaren. Ob in der Partnerschaft oder in Ihrem Kollegenkreis – ja, es macht Sie natürlich verletzlich. Und trotzdem: Finden Sie nun den Mut dazu. Sie werden erstaunt sein, wie gut das Ihren zwischenmenschlichen Beziehung tut. Wer sich nicht über Ihre Offenheit freut, von dem können Sie dann umso gerechtfertigter Abstand nehmen.

Ihr Mantra: Ich zeige mich, wie ich bin!