Das Neumond-Horoskop ab 18. Juni 2023: Sternzeichen Zwillinge

Sie sind nicht berühmt für Ihre Tiefgründigkeit, lieber Zwilling. Doch wann immer Ihr Geburtsherrscher Merkur durch Ihr Zeichen reist, schauen Sie genauer hin. Tatsächlich ist gerade jetzt – wenn der Zwillinge-Neumond ein Schlaglicht auf Ihre Geburtstagszeit wirft – mit einigen Liebesturbulenzen zu rechnen. Denn während für Sie viele Dinge endlich in Fluss kommen, entpuppen sich manche in Ihrem Umfeld als wenig wohlgesonnen. Daran tragen auch Sie Ihren Teil: Seit einigen Jahren sind Sie selbstbewusster geworden. Plötzlich lassen Sie sich nicht mehr so leicht führen und denken mehr an sich als an andere. Ganz ehrlich? Wer sich nicht über Ihre Erfolge freut, hat in Ihrem Leben nichts zu suchen.

Ihr Mantra: Ich bin mir selbst als Erstes treu!