Das Schutz-Horoskop ab 21.08.2023: Sternzeichen Krebs

Hand aufs Herz! Mit welchen guten Vorsätzen sind Sie in Ihr neues Lebensjahr gestartet? Richtig: Sie wollen mehr zu sich selbst stehen und von Ihren Lieben wie auch Ihren Kollegen wertgeschätzt werden. Diese Woche zeigt sich, ob Sie dafür die richtigen Verbindungen eingegangen sind. Denn nachdem Neptun am Dienstag einige Verwirrung gestiftet hat, lässt Sie der machtvolle Pluto im Verbund mit Mars zum Wochenende ganz genau erkennen, ob Ihr Gegenüber es tatsächlich gut mit Ihnen meint – oder ob jemand versucht, Sie in Abhängigkeit zu stürzen. Denken Sie an Ihre Vorsätze und geben Sie nicht klein bei. Ihre Tapferkeit wird auf lange Sicht belohnt, auch wenn Sie dafür jetzt vielleicht ein Opfer bringen müssen.

Ihr Mantra: „Ich stehe mutig für mich und meine Bedürfnisse ein.“