Das Schutz-Horoskop ab 21.08.2023: Sternzeichen Zwillinge

Sie, lieber Zwilling, haben das Pech, dass Ihr Beschützer Merkur am Mittwoch den Rückwärtsgang einlegt. So können Ihnen plötzlich Themen, die Sie längst bereinigt glaubten, auf einmal auf den Kopf fallen. Es ist tatsächlich mit einigen Provokationen im Außen zu rechnen, denn der streitlustige Mars befeuert zu Wochenbeginn alles, was kommunikativ nur schieflaufen kann. Lassen Sie sich jetzt bloß nicht festnageln und halten Sie bei allen Angelegenheiten eine Hintertür offen. Wenn die Sonne ab Mittwoch in der Jungfrau erstrahlt und sich am Sonntag Mars in die diplomatische Waage bewegt, ordnet sich manches berufliche oder private Chaos ganz von selbst.

Ihr Mantra: „Ich stehe zu meinen Gefühlen und teile sie furchtlos mit!“