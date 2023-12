Das Silvester-Horoskop 2023: Sternzeichen Fische

Alle reden vom Wassermannzeitalter, lieber Fisch. Doch könnte man genauso gut für ein Zeitalter der Fische argumentieren. Denn mit dem Eintritt von Saturn in Ihr Zeichen brach letztes Jahr eine neue Welle spiritueller Verbundenheit an. Nun heißt es 2024, dank Pluto und Jupiter, diese auch konkret zu erleben. Seien Sie also ehrlich zu sich selbst und überlegen Sie zum Jahresende, wer und was Sie 2024 nicht mehr begleiten muss – und handeln Sie danach! Je mehr Sie jetzt Ihrer inneren Führung vertrauen, umso stärker profitieren Sie.

Ihr Leitsatz für 2024 lautet: "Mir ist bewusst, dass ich allein für mein Wohlbefinden verantwortlich bin. Ob privat, beruflich oder spirituell – meine Kreativität und Sinnlichkeit stehen für mich im Vordergrund."

