Das Silvester-Horoskop 2023: Sternzeichen Jungfrau

Wenn im Mai Jupiter in die Zwillinge reist, liebe Jungfrau, erwacht das Fernweh in Ihnen. Sie müssen nicht tatsächlich reisen. Auch seelische Bewusstseinserweiterungen versüßen Ihnen den zuweilen tristen Alltag des kommenden Jahres. Partnerschaften stehen 2024 ebenfalls unter einem guten Stern, wenn Sie genau wissen, was Sie wollen. Hierbei könnte das Quadrat zwischen Merkur und Neptun diese Woche für einige Verwirrung sorgen. Lassen Sie sich nicht von Schmeichlern verführen, dann haben Sie auch an der Liebesfront 2024 nichts zu befürchten.

Ihr Leitsatz für 2024 lautet: "Ich bin mir bewusst, dass mein Kraftpotential nun voll gelebt werden will: Ob in Beruf, Liebe oder Spiritualität, Leidenschaft und Lust tragen mich durchs Leben."

Artikelbild und Social Media: Collage mit AlexRaths / iStock und Astrowoche.de