Das Silvester-Horoskop 2023: Sternzeichen Stier

Sie mögen es gemütlich, lieber Stier. Doch mit Pluto im Wassermann und Jupiter in den Zwillingen wird 2024 auch Ihnen einiges abverlangen. Dank Uranus, der Ihnen seit einiger Zeit neue Denkweisen eröffnet, sind Sie jedoch bestens vorbereitet, das kommende Jahr zu Ihrem persönlichen Erfolgsjahr zu machen. Wichtig ist dabei, Ihre Talente in die Tat umzusetzen, denn so stehen die Sterne günstig für beruflichen Aufstieg. Nutzen Sie die Kraft des Krebs-Vollmonds in dieser Woche und die liebevolle Energie von Venus und Neptun, um auch Ihr Privatleben 2024 mit Liebe zu erfüllen.

Ihr Leitsatz für 2024 lautet: "Ich bin mir bewusst, dass Veränderungen in meinem Leben anstehen. Ob spirituell, beruflich oder in der Liebe: Ich erkenne die Zeichen der Zeit und handle."

Artikelbild und Social Media: Collage mit AlexRaths / iStock und Astrowoche.de