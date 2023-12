Das Silvester-Horoskop 2023: Sternzeichen Waage

Der Eintritt Plutos in den Wassermann bringt 2024 ordentlich Farbe in Ihre eintönige Alltagswelt, liebe Waage. Das kann zu einer positiven Veränderung im beruflichen Bereich führen und ist ein gutes Omen, wenn Sie gesundheitlich angeschlagen sind. Wichtig ist, das alte Jahr mit einem gründlichen Hausputz loszulassen. Äußerlich wie innerlich gilt es, die Spinnweben zu entfernen. So gelingt die Neuausrichtung auf ein aufregendes Jahr 2024, in dem Sie neue Impulse Richtung Berufung erhalten werden.

Ihr Leitsatz für 2024 lautet: "Mir ist bewusst, dass die Welt in ständigem Wandel ist. Ob privat, beruflich oder spirituell – ich gebe mich dem Fluss des Lebens hin und vertraue darauf, in kleinen Schritten zum Wohle aller beizutragen."

