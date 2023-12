Das Silvester-Horoskop 2023: Sternzeichen Widder

Wenn der Silvesterhimmel seine Botschaften sendet, ist ein aufregendes Jahr für Sie in Sicht, lieber Widder. Der Krebs-Vollmond verspricht eine harmonische Auszeit im Kreise Ihrer Lieben. Die Schütze-Venus, die ab Freitag das Zepter übernimmt, bringt reichlich Spaß und Flirt in Ihren Jahreswechsel. Die gute Laune, die Sie zu Beginn des Jahres umgibt, wird zu Ihrem Begleiter in den kommenden Herausforderungen von 2024. Sie verleiht Ihnen die Gelassenheit und den Humor, die so manch anderes Sternzeichen vielleicht vermissen wird.

Ihr Leitsatz für 2024 lautet: "Mir ist bewusst, dass jede Erfahrung mir deutlicher macht, wer ich bin. Ob spirituell, beruflich oder in der Liebe: Ich bin zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle."

