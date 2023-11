Das Sonne-Mars-Horoskop ab dem 20.11.23 für den Widder: Willkommen auf der Gewinnerseite!

Der Unterstützung von Mars sind Sie immer sicher, lieber Widder. Dieser feurige Planet ist Ihr bester Freund und gibt Ihnen auch diese Woche den nötigen Schub, um Großartiges zu erreichen. Schon ab Dienstag, 21.11.2023, bringt die Sonne im leidenschaftlichen Schützen zusätzliche Energie und Freude in Ihr Leben.

Es ist, als ob ein magischer Funke Ihre Entscheidungsfreudigkeit und Durchsetzungskraft beflügelt. Diese Woche sind Sie zweifellos auf der Gewinnerseite, sei es in Ihrem persönlichen Leben oder im Beruf. Was Sie benötigen, ist die Bereitschaft, die Initiative zu ergreifen. Also, worauf warten Sie noch? Gehen Sie raus und holen Sie sich, was Ihnen zusteht, lieber Widder!

Ihr Motto für diese Woche lautet: „Ich schmiede mein eigenes Glück!“

