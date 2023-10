Das Sonnenfinsternis-Horoskop für den 14.10.2023 für alle Sternzeichen Löwe

Löwen sind bekannt für Kreativität, und diese Woche bietet vielfältige Chancen dazu. Am Donnerstag wird es intensiv: Eine gute Gelegenheit, Ihre kreativen Energien noch besser zu bündeln. Der Freitag steht im Zeichen der langfristigen Planung. Mars-Saturn ermutigt Sie, Ihre Kreativität in nachhaltige Projekte zu investieren. Denken Sie langfristig, nicht nur an den Moment. Die Sonnenfinsternis am Samstag könnte ein dramatischer Höhepunkt sein. Eine ideale Zeit, eine alte Rolle aufzugeben und eine neue Rolle zu übernehmen. Beruflich ist ein wichtiger Schritt möglich! Lieber Löwe, diese Woche ist Ihre Bühne! Das Universum bietet die perfekte Gelegenheit für eine glanzvolle Vorstellung.

