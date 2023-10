Das Sonnenfinsternis-Horoskop für den 14.10.2023 für das Sternzeichen Fische

Neuanfänge sind für Sie eine Chance, tiefer in die eigene Intuition und das innere Selbst einzutauchen. Den Montag sollten Sie nutzen, um Gefühle und Blockaden genauer zu betrachten. Fragen Sie sich: Wo stehe ich mir selbst im Wege? Am Donnerstag regt Mars im Skorpion Ihren Sinn für Mystik an. Ein guter Zeitpunkt, sich mit spirituellen Fragen auseinanderzusetzen. Der Freitag bringt dann wieder wohltuende Stabilität. Nutzen Sie diese Energie, um Ihre Ideen in konkrete Pläne umzuwandeln. Vielleicht ist es Zeit, Ihren Träumen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und spirituelle Praktiken im Alltag zu etablieren, z. B. mehr Yoga. Die Sonnenfinsternis steht unter dem Motto: Gehen Sie jetzt den ersten Schritt in ein neues spirituelles Bewusstsein!

