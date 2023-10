Das Sonnenfinsternis-Horoskop für den 14.10.2023 für das Sternzeichen Krebs

Krebse sind für ihre Intuition bekannt, und diese Woche bietet viele Gelegenheiten, diese Fähigkeiten auszuspielen. Venus in der Jungfrau lässt jetzt durchaus Romantik aufkommen. Mars im Skorpion vertieft Ihre Gefühle. Leidenschaftliche Momente in Beziehungen sind zu erwarten. Freitag wiederum bietet die Möglichkeit für emotionale Stabilität. Ein guter Zeitpunkt für langfristige Pläne in Beziehungen oder Beruf. Die Sonnenfinsternis am Samstag ist ideal für einen emotionalen Neuanfang. Diese Woche ist wie geschaffen, um Ihre Intuition zu schulen, Ihre Gefühle zu festigen und Ihre Beziehungen zu fördern. Öffnen Sie Ihr Herz für die kosmischen Energien!

Artikelbild und Social Media: Collage mit photovs/iStock und Astrowoche.de