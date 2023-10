Das Sonnenfinsternis-Horoskop für den 14.10.2023 für das Sternzeichen Waage

Liebe Waage, insbesondere für Sie stehen die Zeichen in Beziehungen auf Neuanfang. Am Donnerstag tritt Mars in den Skorpion und fördert tiefgründige Gespräche. Ihre diplomatischen Fähigkeiten kommen Ihnen hierbei zugute.

Freitag, begünstigt durch das Mars-Trigon zu Saturn, eignet sich hervorragend für langfristige Planung in der Partnerschaft. Legen Sie für sich fest, was Sie erreichen wollen. Die Sonnenfinsternis am Samstag bietet die Chance für innere Reflexion. Überlegen Sie, wo es in Ihrem Leben gerade an Balance fehlt und wie Sie aktiv einen Ausgleich schaffen können. Dann gelingt auch der Neustart in Sachen Liebe!

Artikelbild und Social Media: Collage mit photovs/iStock und Astrowoche.de