Das Sonnenfinsternis-Horoskop für den 14.10.2023 für das Sternzeichen Zwillinge

Zwillinge sind als Luftzeichen immer bereit für Abenteuer, und diese Woche hält viel davon bereit. Am Donnerstag könnte die Neugier durch Mars im Skorpion geweckt werden. Sie lieben Rätsel, also zögern Sie nicht, Neues zu erforschen. Freitag steht im Zeichen der Struktur, begünstigt durch das Mars-Saturn-Trigon. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre vielen Interessen in greifbare Ziele umzuwandeln. Die Sonnenfinsternis am Samstag lädt zur Überprüfung Ihrer Kommunikationsstile ein. Vielleicht ist es Zeit für eine Veränderung. Diese Woche ist ein Buffet der Möglichkeiten!

Artikelbild und Social Media: Collage mit photovs/iStock und Astrowoche.de