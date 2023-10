Das Sonnenfinsternis-Horoskop für den 14.10.2023: Nutzen Sie jetzt die Kraft der Transformation!

Schon am Montag traf Mars im Quadrat auf Pluto. Zugleich trat die Venus in die Jungfrau ein. Was für ein Wochenstart! Mars und Pluto lieferten sich ein eindrucksvolles Gefecht, das zu Taten anspornte. Mit Venus in der Jungfrau war dies außerdem ein Tag, an dem Sie Liebe durch praktische Gesten ausdrücken konnten. Erforschen Sie auch in den nächsten Wochen noch Ihre Beziehungen, um herauszufinden, wo Verbesserungsbedarf besteht.

Am Donnerstag, 12.10.2023, wechselt Mars dann in den Skorpion. Tiefgang ist angesagt! Es wird emotional und geht tief – die Sterne sind natürlich an Ihrer Seite, wenn es darum geht, auf den Kern der Sache zu kommen. Fragen Sie sich: Welche tiefen Sehnsüchte wirken in mir – und wie kann ich ihre Kraft nutzen, um einen kraftvollen Neubeginn zu initiieren?

Am Freitag, 13.10.2023, haben Mars und Saturn ein Stelldichein und begegnen sich in einem günstigen Trigon! Das könnte ein Tag der strategischen Meisterleistungen werden. Die beiden Planeten bilden eine Allianz, die Ihnen bei all Ihren Planungen Rückenwind gibt. Ob persönliches Projekt oder Entrümpelung – jetzt geht alles wie am Schnürchen! Natürlich die perfekte Vorbereitung auf die kosmische Erneuerung am Samstag!

Diese 3 Sternzeichen erleben einen rundum glücklichen Oktober 2023!