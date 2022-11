Das Supersterne-Horoskop ab 15. November 2022: Jetzt kommen 4 wundervolle Glückstage!

Diese Woche kehrt endlich – und überraschend – verlorenenes Glück in unser Leben zurück. Von Dienstag bis Freitag, also vom 15. bis 18. November 2022, reichen sich wundervolle Sterne die Hand. Wir spüren an vier Tagen diese positiven Energien in allen Lebensbereichen. In der Liebe vor allem, aber auch überall dort, wo wir voller Sorgen sind.

Was für eine Woche – was für positive Energien! Nutzen Sie dieses Power-Planeten-Paket unbedingt, um sich nicht nur für gerade anstehende Aufgaben bereit zu machen. Wenn Sie Ihre Karten jetzt richtig spielen, sind Sie bestens vorbereitet, um die kritischen Zeiten, die da noch kommen mögen, gut zu überstehen. Diese Woche ist auch die perfekte Zeit, um Ihre langfristige Planung für das kommende Jahr anzugehen (auch dabei kann das Jahreshoroskop 2023 unterstützen) und sich die wichtigen Meilensteine 2023 in den Kalender zu schreiben. Je weiter Sie nun über Ihren eigenen Tellerrand hinausdenken, umso mehr tragen Sie dazu bei, Ihre eigene Zukunft und die anderer Menschen glückbringend zu gestalten.

Venus-Jupiter-Trigon am Dienstag: Das bringt Liebesglück

Nach all den Herausforderungen, die wir dieses Jahr bewältigen mussten, hätten wir sicher einen entspannteren Jahresausklang verdient, als den, worauf uns Politik und Medien einschwören. Doch die letzten Wochen haben wahrscheinlich auch Sie alles andere als zur Ruhe kommen lassen. Gerade die düster-nebelige Skorpion-Zeit hat die Gemüter eingetrübt: Neben der Sonne reisen auch Venus und Merkur schon länger durch das grüblerische Wasserzeichen. So fiel es vielen Menschen nicht immer leicht, Ihrem Optimismus, Energie und Mut zum Risiko zu verleihen. Doch nun ist Licht am Tunnel zu sehen.

Denn am Dienstag, den 15. November, bildet Venus, mit Jupiter ein harmonisches Trigon. Für Sie bedeutet das die Aussicht auf unerwartetes Liebesglück, vielleicht aber auch die Erfüllung einer anderen großen Sehnsucht. In bestehenden Beziehungen ist die Chance auf Vertiefung der Gefühle an diesem Tag besonders groß.

Merkur, Pluto, Neptun und Sonne unterstützen auch

An diesem Dienstag begegnen sich außerdem Merkur und der nach Authentizität strebende Pluto. Diese Konstellation ermöglicht es Ihnen, tiefgreifende Erkenntnisse und Wahrheiten über die Beziehungsgeflechte Ihres Lebens zu erkennen und sich danach auszurichten. Auf einmal wird Ihnen auf fast wunderbare Weise klar, was wirklich in Ihrem Leben zählt.

Dass sich dann auch noch am selben Tag Neptun und Sonne in einem idyllischen Trigon begegnen, ist so etwas wie das Tüpfelchen auf dem i. Denn es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nicht nur tiefe Wahrheiten über Ihr aktuelles Leben erfahren, sondern auch spirituelle Impulse erhalten, die Ihnen ein Gefühl des Gehaltenwerdens und der Sicherheit im Hier und Jetzt vermitteln. Aus dieser Sicherheit gewinnen Sie wiederum Kraft, drängende Probleme zu lösen.

Die Glückstage für alle Sternzeichen im November 2022

Venus im Schützen ab Mittwoch: Das setzt neue Energie frei

Doch der Sternenhimmel hat diese Woche noch viel mehr als das zu bieten. Auch der Mittwoch wartet mit kosmischen Highlights auf. Denn nun betritt die Venus das strahlende Schütze-Zeichen und weckt Ihre Lebensgeister noch spürbarer als am Tag zuvor. Das Leben fühlt sich plötzlich leichter an. Lassen Sie sich auf die fröhliche Stimmung ein und genießen Sie Spiel, Spaß und Flirt – eine kleine Auszeit vom Alltagseinerlei.

Merkur und Jupiter schicken tolle Flirt- und finanzielle Chancen

Am selben Tag wird außerdem Merkur von Jupiter äußerst günstig aspektiert. Neben Flirt und Liebesglück warten unerwartete finanzielle Erleichterungen auf Sie. Vielleicht handelt es sich dabei um einen kleinen Geldsegen, vielleicht treffen Sie auf neue Menschen, die sich für Ihr materielles Vorankommen als nützlich erweisen – wie auch immer: Geld-Glück steht im Raum!

Diese 3 Sternzeichen erleben einen außergewöhnlich schönen November 2022!

Merkur im Schützen ab Donnerstag: Das schenkt neuen Optimismus

Aber das ist noch nicht alles: Einen Tag später, am Donnerstag, folgt der Merkur Venus in den Schützen und steigert die optimistische Stimmung noch. Plötzlich haben Sie wieder Mut und Kraft, sich Ziele für den Winter und das kommende Jahr zu setzen. Voller Optimismus und Motivation finden Sie Ihren Glauben an die Zukunft wieder.

Sonne-Pluto-Sextil am Freitag: Jetzt können Ziele endlich erreicht werden

Wenn dann Freitag auch noch die strahlende Sonne mit dem transformierenden Pluto ein kreatives Sextil eingeht, wird selbst der kleinste pessimistische Gedanke weggefegt. Wenn Sie sich jetzt auf das Wesentliche konzentrieren, erreichen Sie vielleicht noch dieses Wochenende fast spielerisch Ihr Ziel, das Sie schon aufgeben wollten.

Lesen Sie jetzt das Supersterne-Horoskop für Ihr Sternzeichen und erfahren Sie, wie Sie diese vorteilhaften Konstellationen am allerbesten nutzen können.

