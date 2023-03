Das Traumpartner-Horoskop ab 16. März 2023: Sonne und Neptun bringen jetzt die große Liebe

Die Liebe hat viele Gesichter. Jetzt zeigt sie uns ihr fröhliches und übermütiges Gesicht. Wir flirten, lachen, genießen Komplimente und verliebte Blicke. Die wiedererwachende Lebens- und Liebeslust ist wundervoll! Aber insgeheim sehnen wir uns nach mehr. Nach jemanden, der uns aus tiefstem Herzen liebt, dem wir hundertprozentig vertrauen können und der immer für uns da ist. Es ist unser*e Seelenpartner*in. Er*sie gibt in unsicheren Zeiten unserer Liebe neuen Halt. Sonne und Neptun lassen uns jetzt spüren, wie wir ihn*sie finden.

Dank der Sterne herrscht Liebesstimmung

Schon bald tritt die Sonne in das temperamentvolle Widderzeichen! Dann erwartet uns noch der erste von zwei aufregenden Neumonden im selben Zeichen.. Höchste Zeit also, dass Sie sich frühlingsfrisch machen und sich auf einen Frühling voller Leidenschaft und Sinnlichkeit einschwören. Dank der astrologischen Konstellationen, die diese Woche anstehen, sollte dies auch für die trübsinnigsten Geister kein Problem darstellen. Obwohl ein angespannter Aspekt zwischen Mars und Neptun immer wieder den Energiehaushalt schwächen könnte, herrscht doch eine flirtige, fröhliche Stimmung. Singles haben nun wundervolle Chancen, jemandem zu begegnen, der den eigenen Wunschvorstellungen entspricht. Und wer schon in einer festen Beziehung lebt, wird feststellen: Plötzlich knistert es wieder, plötzlich fliegen wieder Liebesfunken.

Die Sonne-Neptun-Konjunktion navigiert Sie zu Ihrem Seelenpartner

Doch oft geht die Liebe so schnell, wie sie gekommen ist. Wer hätte diese – oft schmerzhafte – Erfahrung noch nicht gemacht? Wie also erkennt man, ob Liebe tief empfunden ist? Ob sie länger hält als nur die flüchtigen Augenblicke des Verliebtseins? Nun – dafür hält der Sternenhimmel in der Woche ab dem 13. März 2023 eine ganz treffliche Konstellation für Sie bereit: Am Donnerstag, 16.03., trifft die Sonne auf ihrer Reise durch das mystische Fischezeichen auf den Sehnsuchtsplaneten Neptun. Die Sonne-Neptun-Konjunktion ist ein sehr tiefgreifendes Ereignis, es inspiriert uns, flüstert uns geniale und kreative Ideen ein und hilft uns, das Wahre und Echte zuerkennen. Dieser Aspekt macht die Seele zu unserem inneren Navigationssystem. Geben wir als Ziel jetzt „Seelenpartner*in” ein, werden wir ihn*sie früher oder später auch finden. Es liegt dann nur an unserer Bereitschaft, dieses kosmische Geschenk auch anzunehmen und der Liebe die Hand zu reichen.

Worauf müssen wir jetzt achten?

Weniger auf große Liebesschwüre als auf kleine Gesten, die Verständnis, Vertrauen und Menschlichkeit signalisieren. Seelenpartner sind empfindsame Wesen. Sie drängen sich nicht auf, sie wollen gefunden werden. Finden heißt in diesem Fall: Sie sollten sich Zeit nehmen und in einem ruhigen Moment die Augen schließen und an den Menschen denken, der vielleicht Ihr*e Seelenpartner*in sein könnte. Das Wunderbare in diesen Tagen ist: Die Sonnen-Neptun-Konjunktion lässt in Ihrem Innern ein klares Bild entstehen, da bleiben keine Zweifel. Und ist es Ihr*e Seelenpartner*in, dann werden Sie, gelenkt von einem feinfühligen Merkur, jetzt auch die richtigen Worte finden, um ihn*sie für sich zu gewinnen. Denn was Sie jetzt fühlen, das will auch ausgesprochen werden. Dies ist umso wichtiger, da neben dem oben erwähnten Spannungsaspekt zwischen Mars und Neptun auch andere Kräfte Ihre seelischen Höhenflüge schnell beenden wollen. Allen voran wäre hierbei das Quadrat zwischen Venus und Pluto zu nennen. Dieser intensive Aspekt kann sehr verstörend sein. Plötzlich stellt man sicher geglaubte Gefühle wieder infrage. Andererseits zeigt Ihnen dieser Aspekt auch, worauf es in der Liebe wirklich ankommt.

Man könnte es so betrach­ten: Falls Sie Ihre*n Seelenpartner*in gefunden haben oder gerade dabei sind, sich ihm*ihr zuzuwenden, ist dieses Venus-Pluto-Quadrat ein letzter Härtetest. Also fragen Sie sich noch einmal: Ist das wirklich der Mensch, der zu mir gehört, den ich nie mehr missen möchte und bei dem ich mir vorstellen kann, mit ihm zusammen alt zu werden? Wenn Ihre Antwort Ja lautet und dieses Ja dem Pluto-Venus-Quadrat standhält, dann herzlichen Glückwunsch! Sie haben tatsächlich Ihre*n Seelenpartner*in gefunden. Und wenn selbst der kritische Pluto zu dieser Partnerschaft sein Einverständnis gibt, dann können Sie sicher sein: Diese Seelenpartnerschaft – oder sprechen wir besser von seelischer Liebe – hat auf Dauer Bestand. Nur was auch auf seelischer Ebene Substanz hat, widersteht den Wechselfällen des Lebens. Vielleicht eines noch: Bitte vergessen Sie nicht, dass jede Seelenpartnerschaft sehr viel Pflege braucht. Man pflegt sie am besten mit Aufrichtigkeit, Verständnis und ganz viel Liebe.

