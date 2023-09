Das Venus-Jupiter-Horoskop ab 17.09.2023 für das Sternzeichen Löwe

Wenn sich Frau Venus in Ihrem Zeichen mit Göttervater Jupiter anlegt, ist mal wieder mit Beziehungsstress zu rechnen. Sowohl intime Partnerschaften als auch berufliche Kooperationen stehen dabei unter Beschuss. Ihnen bietet diese unruhige Zeit allerdings die hervorragende Chance, alte Verhaltensmuster zu überdenken und eine neue Bindungsstärke mit den richtigen Partnern aufzubauen. Ihr Gegenüber sendet Ihnen jetzt deutliche Signale, wie verbindlich er oder sie es mit Ihnen meint. Verzichtbar sind all jene, die einen unnötigen Streit vom Zaun brechen. Jetzt bloß nicht eitel Sonnenschein spielen! Lassen Sie diese Menschen wissen, was Sie in Ihnen auslösen, und konzentrieren Sie sich dann auf die, die gerne mit Ihnen zusammen sind.