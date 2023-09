Das Venus-Jupiter-Horoskop ab 17.09.2023 für das Sternzeichen Steinbock

Sie kennen Entbehrungen nur allzu gut, und die jüngsten Ereignisse haben an Ihren Reserven gezehrt. Viele hätten längst aufgegeben, aber Sie, lieber Steinbock, sind unbeirrt auf Ihrem Weg weitergegangen. Das hat Ihr Selbstbewusstsein gestärkt und Ihnen gezeigt, wem Sie wirklich vertrauen können. Jetzt jedoch, da das Venus/Jupiter-Quadrat seine Kräfte entfaltet, spitzt sich die Lage weiter zu. Zwischen Ihnen und Ihrem Liebsten können Meinungsverschiedenheiten aller Art aus heiterem Himmel aufflammen. Lassen Sie sich nicht in Ihrem Enthusiasmus bremsen, sondern konzentrieren Sie sich auf Ihr Ziel. Wer Sie wahrhaft liebt, wird Sie selbst, wenn er zweifelt, unterstützen. So und nur so werden Sie gemeinsam Großes erreichen!