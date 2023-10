Das Venus-Uranus-Horoskop ab dem 31.10.2023 für den Skorpion

Die Liebe, das große Gefühlskarussell – sind Sie wirklich bereit, sich darin zu verlieren? Denn Sie, lieber Skorpion, legen großen Wert auf Verlässlichkeit und Authentizität, besonders in Liebesangelegenheiten. Aber seien Sie mal ehrlich, ist es möglich, sich so sehr in den Wunsch nach Aufrichtigkeit zu verbeißen, dass Sie Ihre eigenen Wünsche und Träume vergessen? Das ist die Frage, die Ihnen Venus und Uranus diese Woche stellen. Jetzt, wo Neptun Venus direkt gegenübersteht, sollten Sie sich von den faulen Kompromissen verabschieden, die Ihre persönliche Entfaltung erstickt haben. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, trauen Sie sich, auszusprechen, was Sie denken. Wer Sie wirklich liebt, wird an Ihrer Seite bleiben, ganz gleich was kommt.

Artikelbild und Social Media: Collage mit DENYS TIMOFIEIEV/iStock und Astrowoche.de