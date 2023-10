Das Venus-Uranus-Horoskop ab dem 31.10.2023 für den Steinbock

Der mächtige Pluto hat schon seit geraumer Zeit in Ihrem Herzen gerüttelt und Sie dazu gedrängt, Ihre Einstellung zur Liebe zu überdenken. Das bedeutet nicht, dass Ihre grundlegenden Prinzipien in Bezug auf Partnerschaft sich geändert haben. Stabilität, Sicherheit und Vertrauen sind nach wie vor von höchster Bedeutung für Sie. Doch gleichzeitig spüren Sie immer deutlicher, dass Sie Ihre eigenen Bedürfnisse nicht länger für den Erfolg einer Beziehung aufs Spiel setzen können. Die Liebesstrahlen der Venus und des Uranus zeigen Ihnen mehr als deutlich: Es ist an der Zeit, sich zu Ihren Sehnsüchten zu bekennen. Dieser Schritt kann eine entscheidende Veränderung in Ihrer Beziehung bewirken und Ihnen mehr Erfüllung und Nähe bringen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit DENYS TIMOFIEIEV/iStock und Astrowoche.de