Das Venus-Uranus-Horoskop ab dem 31.10.2023: Zauberhafte Liebesstrahlen treffen uns jetzt!

Die dunkelste Jahreszeit beginnt. Eine Zeit, in der sich nicht nur die Tage, sondern manchmal auch unsere Gefühle verdüstern. Was schlimm ist, erscheint uns noch schlimmer, was uns bedrückt, entmutigt uns jetzt noch mehr. Was rettet uns vor dieser Düsternis? Nur das, was uns immer rettet: die Liebe! Aber woher kommt die Liebe in diesen dunklen Tagen? Sie kommt vom Sternenhimmel, genauer, von einer wunderbaren Venus. Einer Venus, die uns mit ihrer Liebesenergie verzaubert und Träume wahr werden lässt.

