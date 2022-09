Kurz nach dem kalendarischen Herbstanfang am 23. September 2022, ereignet sich am 25. September um ca. 23:56 Uhr ein Neumond. Dieser findet im Luftzeichen Waage statt und beeinflusst die Sternzeichen auf besondere Art und Weise. Der Waage-Neumond kann die Beziehungen zu unseren Mitmenschen positiv beeinflussen. Die Waage Energien lassen uns feinfühliger und gerechter handeln. Besonders drei Sternzeichen erleben durch den Waage-Neumond eine intensive Zeit, in welcher Sie die Weichen für Ihre Zukunft neu stellen können.

Neumond September 2022: Er stellt unsere Beziehungen in den Vordergrund!

Waagen treten für sich selbst ein

Wenn Ihnen als Waage zuletzt die nötige Energie oder die Motivation für weitreichende Veränderungen oder Entscheidungen fehlte, erhalten Sie mit dem Neumond in Ihrem eigenen Zeichen endlich neuen Antrieb. Ihre Gedanken und Ideen sind nun klar strukturiert und Sie wissen genau, was Sie wollen. Sie setzen Ihre Interessen charmant, aber bestimmt durch und halten sich nicht mehr, den anderen zuliebe, zurück. Möglicherweise entscheiden Sie sich in Liebesdingen endlich für oder auch gegen eine bestimmte Person oder Sie Waagen einen Jobwechsel. Seien Sie mutig und gehen Sie ihren Weg.

Planen Sie zum Neumond auch genügend Zeit in der Natur ein. Bei einem ausgiebigen Spaziergang, einer Wanderung oder auch einer Fahrradtour können Sie zusätzliche Kraft tanken und etwas für Ihre Gesundheit tun.

Widder freuen sich über einen Tag voller Liebe

Der Waage-Neumond versorgt Widder den ganzen Tag über mit wunderbaren Liebesenergien. Sie können sich Ihrem Gegenüber besonders gut öffnen, glänzen mit Ihrem Charme und zeigen mal wieder, wie gut Ihnen die Verführungskünste liegen. Bei diesen hervorragenden Aussichten können Singles Herzen im Sturm erobern, womöglich ist sogar die große Liebe dabei! Paare schwelgen gemeinsam in Erinnerungen und verlieben sich glatt nochmal ineinander verlieben.

Doch auch innerhalb Ihres Freundes- oder Familienkreises sorgen Sie für gute Stimmung. Sie sind gutgelaunt, bringen durch die Neumond-Energien aber auch eine gewisse Tiefgründigkeit mit, die für interessante und aufschlussreiche Gespräche sorgen wird.

Stiere sind in Ihrer Mitte

Statt an Ihren Kräften zu zehren, versorgt Sie der Neumond mit positiver Energie. Sie haben Lust auf Liebe und harmonische Stunden in guter Gesellschaft. Mit den romantischen Waage-Vibes lassen Sie sich eine nette Geste für Ihre Lieblingsmenschen oder eine liebevolle Überraschung für Ihr Herzblatt einfallen. Sie wissen einfach, wie Sie anderen eine Freude bereiten können und zeigen auch, was für ein guter Zuhörer und Ratgeber Stiere sind. Dadurch stärken Sie das Band zu Ihren Lieben und können auch alte Streitigkeiten endlich beilegen.

Doch der Neumond rät Ihnen auch, sich um Ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Gönnen Sie sich selbst etwas Schönes, lesen Sie ein gutes Buch oder kochen Sie mal wieder Ihr Lieblingsessen, Sie haben es sich verdient!

