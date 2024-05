Die Glücksbotschaft für Freitag: 31. Mai 2024

Kraftzahl: 9

Pioniere machen neues Land fruchtbar

Entdecke eine besondere Fähigkeit und beginne sie zu nutzen.

Seelenwort: Wir alle tragen Talente und Gaben in uns, die wir noch nicht entdeckt oder noch nicht eingesetzt haben. Jetzt ist die Zeit, uns selbst neu zu erforschen und sich selbst neu zu erforschen und sich selbst zuzutrauen, dass wir mehr sind uns mehr können, als wir bisher meinten.

Chance: Melde Dich zu einem Kreativkurs in der Volkshochschule an. Probiere eine andere Sportart. Lerne Grundbegriffe einer neuen Sprache. Spüre, wie sich Spirit am liebsten ausdrücken will.

