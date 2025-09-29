Die Glücksbringer für das Sternzeichen Fische in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 29. September bis 5. Oktober 2025 wichtig, lieber Fisch?
Ihre Glücksfarbe: Wenn Sie Ängste haben, sollten Sie sich in warmes Braun kleiden.
Ihre Glückszahlen: 14, 18, 22, 29, 31 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Rückgrat und Stärke zeigen.
Video: Glutamat