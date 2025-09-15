Die Glücksbringer für das Sternzeichen Waage in der Woche vom 15. bis 21. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 15. bis 21. September 2025 wichtig, liebe Waage?
Ihre Glücksfarbe: Sie strahlen eigentlich in jeder Farbe. Aber Dunkelrot macht Sie sehr erotisch.
Ihre Glückszahlen: 14, 16, 20, 23, 39 und 43. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Meiden Sie Schwarzseher und Griesgrämer.
Video: Glutamat