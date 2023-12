Die Glückstage aller Sternzeichen im Januar 2024: Die besten Tage des ganzen Monats

Der Januar ist ein ganz besonderer Monat! Wir schwelgen noch in Erinnerungen an eine berauschende Weihnachtszeit, schmieden Pläne für das neue Jahr und genießen die Motivation, die der Jahreswechsel uns beschert. Kein Wunder also, dass im Januar 2024 viele glückliche Momente auf uns warten.

Der Monat teilt sich in die Steinbock-Saison (22. Dezember bis 20. Januar) und die Wassermann-Saison (21. Januar bis 19. Februar). Das wirkt sich stark auf unsere Entwicklung im Januar aus. Der strebsame und pflichtbewusste Steinbock bringt uns in den ersten Wochen des Jahres häufig dazu, direkt ein paar gute Vorsätze in die Tat umzusetzen. Der Wassermann zieht uns gegen Monatsende dann wieder in die Freiheit, probiert sich aus und hält sich nur ungern an strikte To-do-Listen. Jetzt werfen wir viele strenge Ideen wieder über Board oder aber wir legen es so aus, dass wir es schaffen, aus einem Vorsatz wirklich eine langfristige Angewohnheit zu machen.

