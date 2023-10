Die Glückstage der Sternzeichen im November 2023: Die besten Tage des Monats

Der November bringt neben Spaziergängen in der bunten Natur, kuscheligen Abenden und Getränken der Herbstsaison allen zwölf Sternzeichen auch ihre ganz persönlichen drei Glückstage. Lesen Sie hier, wann Ihr Sternzeichen sich im November ganz besonders freuen darf und warum.

Interessiert Sie auch, was Ihr Sternzeichen in den Lebensbereichen Liebe, Beruf und Gesundheit in dem Monat erwartet? Die Antwort finden Sie in unserem Monatshoroskop für November 2023.

Im November erwartet uns aufgrund verschiedener Konstellationen ein Auf und Ab der Emotionen. Mit dem Neumond im Skorpion am 13. November ergibt sich wieder die Chance auf Transformationen. Dabei kann einiges ans Licht kommen, dass wir lange unterdrückt haben. Aber auch der Vollmond im Stier am 27. November, bei dem wir uns im Hinblick auf unsere Entscheidungen ganz auf unser Bauchgefühl verlassen sollten, wird ein intensives Erlebnis. Die drei Glückstage machen diesen aufregenden, wenn auch turbulenten Monat gleich ein bisschen schöner. Auch der Wechsel von Mars in den Skorpion bringt vor allem drei Sternzeichen auf Erfolgskurs.