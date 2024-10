Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 12.10.24 mit dem Wassermann-Mond das beste Wochenende!

Der Mond steht an diesem Samstag im Wassermann und schafft Struktur in Ihren Plänen. Ein kraftvoller Tag erwartet Sie, bei dem alle Termine reibungslos verlaufen. Ihre Produktivität kennt keine Grenzen und niemand hält Sie auf. Nun kommen Sie Ihrem Ziel ein großes Stück näher. Später am Tag ist Ihnen nach Gesellschaft - also nehmen Sie sich Zeit für einen harmonischen Abend im Kreise Ihrer Liebsten.

Nachdem Ihre Hausarbeiten am Sonntagvormittag im Handumdrehen erledigt sind, ist es Zeit, Freund*innen zu treffen. Die Sterne stehen gut und lösen durch diese positiven Energien ein Gefühl der Ruhe und Ausgeglichenheit in Ihnen aus. Wenn Sie in einer Beziehung leben, dann ist Ihnen heute Abend nach Zweisamkeit zumute. Single-Widder erleben diese vielleicht mit einer*einem guten Freund*in. Eine erfreuliche Nachricht rundet den Tag und die Woche ab.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Feiern Sie auch kleine Erfolge und belohnen Sie sich, wenn Sie etwas erreichen, wofür Sie lange hart gearbeitet haben! Das ist ein wichtiger Teil von gesunder Selbstführsorge.